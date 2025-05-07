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Беременная от Тимати модель рассказала о своём питании на Мальдивах

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валентина Иванова, модель и возлюбленная Тимати, поделилась деталями своего рациона во время отдыха на Мальдивах, где пара проводит время в ожидании рождения ребёнка.

Валентина Иванова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валентина Иванова

В соцсети Иванова опубликовала фото лёгких салатов, которые составляют основу её ужинов.

"Сейчас хочется только правильного питания. На вредное вообще не тянет", — написала она, подчеркнув осознанный подход к еде.

Поклонники отметили, что даже в декрете Валентина сохраняет стройность. Сама модель не раз заявляла, что для неё здоровый образ жизни — привычка, а не временная диета.

При этом её партнёр, Тимати, известный как отец двоих детей — дочери Алисы (от Алёны Шишковой) и сына Ратмира (от Анастасии Решетовой), — пока не комментирует беременность подруги.

Ранее Джессика Бил высказалась об идеальной картинке в соцсетях.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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