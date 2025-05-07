Беременная от Тимати модель рассказала о своём питании на Мальдивах

Валентина Иванова, модель и возлюбленная Тимати, поделилась деталями своего рациона во время отдыха на Мальдивах, где пара проводит время в ожидании рождения ребёнка.
В соцсети Иванова опубликовала фото лёгких салатов, которые составляют основу её ужинов.
"Сейчас хочется только правильного питания. На вредное вообще не тянет", — написала она, подчеркнув осознанный подход к еде.
Поклонники отметили, что даже в декрете Валентина сохраняет стройность. Сама модель не раз заявляла, что для неё здоровый образ жизни — привычка, а не временная диета.
При этом её партнёр, Тимати, известный как отец двоих детей — дочери Алисы (от Алёны Шишковой) и сына Ратмира (от Анастасии Решетовой), — пока не комментирует беременность подруги.
Ранее Джессика Бил высказалась об идеальной картинке в соцсетях.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!