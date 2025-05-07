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Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Люся Чеботина решительно опровергла слухи, связывающие её с Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

В своём аккаунте в соцсети певица заявила: "Филипп — друг, чей опыт вдохновляет меня, но он не мой продюсер. И уж точно мы не собираемся заводить общего ребёнка, как пишут сплетники".

Чеботина подчеркнула самостоятельность в карьере: "Я сама пишу песни, создаю клипы и концертные шоу. Хватит приписывать мне "звёздную болезнь" или мифических покровителей".

Насчёт слухов о "женатом дедушке-спонсоре" артистка иронично ответила: "У меня нет ни богатых любовников, ни продюсеров, делающих за меня работу".

При этом Люся не скрывает уважения к Киркорову: если ей доведётся представлять Россию на международном конкурсе, она первой обратится за советом к "королю эстрады".

Ранее Рита Дакота рассказала, что избавилась от тату, напоминавшей о бывшем возлюбленном.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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