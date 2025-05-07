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Рита Дакота избавилась от тату с бывшим: это больно, но я счастлива

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рита Дакота наконец осуществила заветное желание, откладывавшееся семь лет: певица избавилась от парной татуировки, связывавшей её с экс-возлюбленным.

Рита Дакота
Фото: instagram.com by личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рита Дакота

Изображение песочных часов, нанесённое под влиянием эзотерического куратора в период увлечения мистикой, она заменила цветочным орнаментом.

"Было страшно из-за боли, но ещё больше — из-за символа прошлого, который давно потерял смысл", — призналась артистка.

Дакота пояснила, что тату напоминало не только о бывших отношениях, но и о периоде, когда она искала ответы в духовных практиках. Сейчас певица называет себя верующим человеком: "Бог вряд ли осуждает мои старые тату, но я рада, что смогла перевернуть эту страницу".

Ранее стало известно, что Паулина Андреева сменила фамилию после развода.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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