Валерий Николаев появился в программе Ольги Кабо: cедая борода и новая жизнь с молодой женой

Валерий Николаев, чьё имя много лет связывали со скандалами, неожиданно появился в публичном поле.
Актёр принял участие в программе Ольги Кабо "Мой район. Место встречи", где предстал перед зрителями с густой седой бородой и подтянутой фигурой.
Кабо поделилась совместным фото в соцсетях.
"Спасибо, Валерочка, за душевный разговор!" — подписала она кадр, где Николаев улыбается, обнимая коллегу.
Поклонники, вспоминая его голливудское прошлое (роли у Спилберга и знакомство с Ди Каприо), удивились трансформации: "Выглядит мудрым, как древний философ!". Однако не все забыли тёмные страницы его биографии — ДТП, конфликты с соседями, лечение в психбольнице и лишний вес, который когда-то стал поводом для сплетен.
Сейчас Николаев, по данным источников, сосредоточен на семье: его молодая супруга недавно родила сына. Актёр продолжает сниматься, но избегает светских мероприятий.
Вале́рий Вале́рьевич Никола́ев (род. 23 августа 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, хореограф-постановщик (балетмейстер), телеведущий.
О́льга И́горевна Кабо́ (род. 28 января 1968, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица.
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