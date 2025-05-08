3 Doors Down отменяют тур 2025: причины и видеообращение солиста

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легендарная рок-группа 3 Doors Down объявила о полной отмене запланированного тура на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выступление

В список отменённых выступлений вошёл и концерт на Alaska State Fair, который должен был состояться 29 августа. Причиной такого решения стал серьёзный диагноз солиста коллектива Брэда Арнолда.

В эмоциональном видеообращении, опубликованном в социальных сетях, музыкант рассказал, что у него диагностировали рак почки 4-й стадии с метастазами в лёгкие.

"Я долго скрывал проблемы со здоровьем, но сейчас вынужден сосредоточиться на лечении", — поделился Арнолд.

Организаторы Alaska State Fair уже начали поиск артиста, который заменит группу в рамках концертной программы.

Уточнения

3 Doors Down — американская рок-группа, основанная в Эскатаупе (штат Миссисипи) в 1996 году Брэдом Арнольдом (вокал и барабаны), Мэттом Робертсом (гитара) и Тоддом Харреллом (бас).



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