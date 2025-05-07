Бен Аффлек о Бритни Спирс: папарацци тыкали в неё, как палкой в тигра

Бен Аффлек неожиданно высказался о Бритни Спирс в подкасте This Past Weekend With Theo Von.
Актёр вспомнил, как в начале 2000-х папарацци травмировали поп-звезду: "Я сочувствовал ей. Её преследовали в тяжёлый период, словно дразнили зверя, а потом удивлялись агрессии".
Аффлек, сам не раз становившийся жертвой назойливого внимания, сравнил медийную травлю с "коллективной жестокостью".
"Когда тебя осуждают, кричат и следуют по пятам, любая реакция воспринимается как срыв. Но люди не понимают: знаменитости на таких фото — это "рычащие животные", которых спровоцировали", — объяснил он.
Контекстом, вероятно, стал 2007 год, когда Спирс побрила голову, а позже попала под опеку. Аффлек подчеркнул, что не знает деталей её жизни, но осуждает систему, доводящую артистов до крайностей.
Слова актёра вызвали резонанс: одни поддержали его, напомнив о недавней отмене опеки над Спирс, другие обвинили в лицемерии. Сама Бритни пока не прокомментировала заявления.
Ранее актриса из сериала "Фишер" рассказала о мечте сыграть с Сергеем Безруковым.
Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!