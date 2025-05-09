Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?

Певица Глюкоза подняла тему употребления наркотиков. Она считает, что это серьёзное заболевание и об этом надо говорить в открытую, как и о других болезнях.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глюкоза

"Важно сказать для того, чтобы люди этого не повторили. Я не считаю, что эта тема должна быть табуирована. Мы же говорим о простудах и других болезнях. Это такая же болезнь, тяжёлая болезнь для людей, которые попали в сложную ситуацию", — рассуждала певица.

Глюкоза рассказала, что часто ездит в метро и наблюдает за людьми. Она отметила, что некоторые пытаются спрятаться или хотя бы отвернуться. Им неприятно, когда их замечают.

На людей, страдающих зависимостью от наркотиков, смотрят с неприязнью и стараются их сторониться, но, так как это серьёзная болезнь, нужно помочь таким людям, их необходимо лечить.

Мысли Глюкозы опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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