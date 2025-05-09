Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Васильев восхитился Ренатой Литвиновой и отметил, что она не только великолепная актриса, но и женщина, обладающая безупречным вкусом. Отрывок из интервью с историком моды опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Фото: commons.wikimedia.org by TheAnnAnn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жемчужные бусы

"Актриса великолепного дара и чувства стиля. Она действительно икона стиля. Просто, переехав в Париж, она не может никак влиять на вкусы той страны, где она родилась. Это естественно", — поделился мыслями Васильев.

Также он признался, что он не осуждает тех, кто уехал из России. Бывший ведущий "Модного приговора" уверен, что такое решение — личный выбор каждого, за который нельзя ругать людей.

"Мы выбрали такую жизнь. Мы сами за неё платим, и мы должны благодарить только себя. Кто-то не хотел и сделал другой выбор, остался там, где он родился, а кто-то, наоборот, решил, что в других частях мира им будет интереснее", — добавил Васильев.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.



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