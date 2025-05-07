Дана Борисова раскрыла детали романа с предпринимателем, у которого четыре жены

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Телеведущая Дана Борисова рассказала о возлюбленном Кирилле — предпринимателе с Камчатки, который сейчас живёт в Англии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дана Борисова

Мужчина открыто сообщил Дане, что у него четыре официальные жены в разных странах и пятеро детей.

"Он всех обеспечивает, поддерживает с ними связь. Когда мы вместе, он спокойно общается с дочерью, не прячется", — поделилась Борисова в разговоре с VOICE.

Свой роман звезда называет "гостевым браком" и считает такой формат идеальным. Она пояснила, что не хочет с кем-либо делить быт и постоянно быть на связи.

Борисова подчеркнула, что ей комфортно в одиночестве и рядом с дочерью, вместе с которой они чувствуют себя самодостаточными.

По словам Даны, Кирилл не скрывает многожёнство, а его жены "живут в хороших условиях" и не конфликтуют.

Ранее жена Сарика Андреасяна заверила, что не будет играть роль Наташи Ростовой в экранизации "Войны и мира".

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



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