Мало ли что Ольга Бузова говорит: Степан Меньщиков предположил, в чём звезда Дома-2 обманывает поклонников

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Степан Меньщиков порассуждал о том, что сейчас времена поменялись и многие женщины на самом деле не хотят выходить замуж, предпочитая сохранить свою независимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ольга Бузова

Меньщиков привёл в пример Ольгу Бузову. Звезда часто говорит, что хочет замуж, однако, по мнению Степана, это не более чем игра на публику. В связи с этим он вспомнил один пикантный анекдот.

"Есть такой анекдот. Пациент говорит врачу: "Доктор, мне как-то тяжело с женщинами…" А тот ему отвечает: "Ничего удивительного, Андрей Петрович. Вам 94 года". "Ну а Семён Петрович говорит, что у него всё получается", — продолжает пациент. "Так и вы говорите", — отвечает врач. Мало ли что Ольга Бузова говорит! Надо же уметь читать между строк. Вы как журналист должны это делать лучше других", — заявил Степан в беседе с Teleprogpamma.org.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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