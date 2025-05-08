Латвия снова откроет двери для Орбакайте: адвокат раскрыл тайную роль Пугачёвой в решении проблемы дочери

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Запрет на въезд в Латвию стал большой неприятностью для Кристины Орбакайте, ведь она собиралась в скором времени дать большой концерт в этой стране. Кроме того, она может лишиться шикарной квартиры в Юрмале, которую ей подарил Борис Моисеев, однако, по мнению адвоката Андрея Алёшкина, эту проблему получится легко решить благодаря Алле Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кристина Орбакайте

Алёшкин подчеркнул, что Пугачёва пользуется огромным уважением в Европе. Её слова может быть достаточно для того, чтобы Орбакайте вычеркнули из чёрного списка и снова начали пускать в Латвию.

"По моему мнению, давление на Орбакайте сейчас излишне. Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение", — заявил юрист в беседе с "Федерал Пресс".

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).



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