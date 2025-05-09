Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Николая Баскова, которую певец в результате так и не исполнил.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Антон Беляев работал со звёздами шоу-бизнеса. Он писал для них песни и свою работу оценивал примерно в 400 долларов. Одним из заказчиков был известный исполнитель Николай Басков. Антон Беляев поделился опытом работы с Басковым в "Шоу Воли".

Беляев получил задаток 200 долларов за будущую песню. Музыкант приступил к работе. В этом ему помогала педагог по вокалу и певица Этери Бериашвили. Беляев старался выполнить заказ на должном уровне, но Баскову песня не понравилась.

Антон Беляев не получил оставшиеся 200 долларов за свою работу, а Басков отказался от песни. Отказ Беляев объясняет тем, что песня оказалась слишком сложной для певца.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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