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Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Шведская группа Roxette, считавшаяся распущенной после смерти вокалистки Мари Фредрикссон в 2019 году, объявила о возвращении на сцену.

Roxette
Фото: commons.wikimedia.org by Lala Lugo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Roxette

Новое мировое турне "Roxette In Concert" откроется 4 ноября 2025 года в Будапешт Арене. Вместо Фредрикссон к основателю коллектива Перу Гессле присоединится поп-звезда Лена Филиппссон.

"Это эмоциональное возрождение. Мари навсегда останется частью нашей души, но я счастлив, что Лена, с которой мы работали ещё в 1986-м, принесла в наш звук новую энергию", — поделился Гессле.

Турне уже собрало аншлаги в Южной Африке и Австралии, а европейский этап включит фестивали и концерты в Швеции. Поклонники услышат как хиты вроде Listen To Your Heart и It Must Have Been Love, так и трек 2016 года, ранее не издававшийся.

Для Филиппссон, называемой "шведским сокровищем", это шанс переосмыслить наследие Roxette.

Уточнения

Roxette (произносится «роксэ́т») — шведская поп-рок-группа, лидерами которой были Пер Гессле (автор текстов песен и музыки, гитара, вокал, губная гармоника) и Мари Фредрикссон (1958—2019) (вокал, рояль).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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