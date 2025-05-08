Вольфганг Ван Хален сыграл на легендарной гитаре отца: трибьют Эдди Ван Халену

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Вольфганг Ван Хален, сын покойного гитарного гения Эдди Ван Халена, вновь отдал дань памяти отцу, исполнив партию на его культовом инструменте — гитаре "Франкенштейн".

Фото: unsplash.com by Marcus Neto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гитара

Видео с репетиции музыкант опубликовал 5 мая в соцсетях. На кадрах Вольфганг играет сидя, а в руках у него знаменитый красно-бело-чёрный инструмент, который Эдди собрал из деталей разных гитар и прославил в составе Van Halen.

"Этот инструмент участвовал в записи моего нового трека. Такие моменты сближают меня с отцом — словно часть его наследия продолжает жить в моём творчестве", — подписал клип 33-летний музыкант.

Он также упомянул, что использовал гитару для создания "тэппинга" (приём, изобретённый Эдди) и слэп-партии, что вызвало бурную реакцию поклонников.

"Невероятно! Ты сохраняешь связь с Эдди, а мы через тебя чувствуем его дух", — написал один из фанатов. Другой отметил: "Этот звук — чистая магия Ван Халенов. Спасибо, что продолжаешь традицию".

Сам Вольфганг скромно ответил, что техника не копирует стиль отца, а является экспериментом.

Гитара "Франкенштейн" — символ рок-истории. Эдди Ван Хален использовал её в записях хитов вроде Eruption и Ain't Talkin' 'Bout Love. Для Вольфганга, который после смерти отца в 2020 году активно развивает сольную карьеру, такие выступления стали способом почтить его память.

Уточнения

Эдди Ван Хален (англ. Eddie Van Halen; при рождении Эдвард Лодевейк Ван Хален, нидерл. Edward Lodewijk van Halen; 26 января 1955, Неймеген — 6 октября 2020, Санта-Моника) — американский гитарист-виртуоз голландского происхождения.



Вольфганг Уильям Ван Хален (англ. Wolfgang William Van Halen; 16 марта 1991, Санта-Моника, Калифорния, США) — американский музыкант, сын Эдди Ван Халена.



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