Виктория Дайнеко: почему певица выбирает только русских мужчин вместо европейцев

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Российская певица Виктория Дайнеко в эфире Rutube-шоу "12 вопросов" откровенно высказалась о межкультурных отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Дайнеко

Артистка призналась, что не рассматривает возможность романов с европейцами, назвав их подход к жизни излишне расчётливым.

"Славянских женщин русские мужчины балуют вниманием и щедростью, а в Европе даже в браке всё превращается в финансовую математику. Представьте: свидания по графику, раздельные счета и отсутствие спонтанности", — отметила Дайнеко.

Певица подчеркнула, что готова создавать семью исключительно с соотечественниками и жить в России.

Она также резко осудила коллег по цеху, которые, оставаясь в РФ, позволяют себе публично критиковать государство.

"Страна для меня — как родные родители. Даже если в семье есть разногласия, ты не станешь предавать своих близких. Осуждать Родину — всё равно что отвернуться от матери и отца", — заявила артистка.

По мнению Дайнеко, подобное поведение не только неуважительно, но и противоречит ценностям, которые она считает основой для гармоничных отношений.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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