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Дмитрий Нагиев раскрыл требования в своём райдере на киносъёмках

0:55
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев объяснил, требует ли он к себе особого отношения во время съёмочного процесса.

Актёр Дмитрий Нагиев
Фото: Инстаграм Дмитрия Нагиева is licensed under public doman
Актёр Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев заверил, что не выдвигает каких-либо особых требований, когда соглашается участвовать в тех или иных киносъёмках.

Актёр заверил, что может вполне довольствоваться общими условиями.

"Я проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права", — объяснил Нагиев в интервью журналу lady.mail.

Он отметил, что хотя и в его райдере прописано то, что он может заказать еду в любом ресторане, он никогда не пользуется данной привилегией.

"Питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими", — заявил звезда сериала "Физрук".

Нагиев назвал такое поведение уважением.

Ранее сын актёра Дмитрия Нагиева заявил, что в детстве его подвергали пыткам.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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