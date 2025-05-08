Куда это годится: Дмитрий Нагиев заявил, что не любит сниматься в кино

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев признался, что актёрская профессия совсем его не привлекает.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman Актёр Дмитрий Нагиев

В откровенном интервью журналу lady.mail Дмитрий Нагиев признался, что работа над кинопроекта́ми давно потеряла для него привлекательность. Артист подчеркнул, что не видит себя серьёзным профессионалом в данной сфере и не получает большого удовлетворения от съёмочного процесса.

Когда его спросили, какое занятие привлекло бы его помимо кинематографической деятельности, Нагиев с присущим ему юмором ответил, что даже в нынешней профессии особых успехов не добился, а идеальный рабочий график видел бы следующим образом: всего лишь четыре часа один раз в неделю.

Несмотря на подобные заявления, Дмитрий активно участвует в новых проектах. Так, весной 2025 года появилась информация, что он исполнит главную роль в сериале "Санкционист". Режиссёром проекта выступил автор сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников.

Сам Нагиев изначально сомневался относительно участия в проекте, где предстояло сыграть богатого бизнесмена, внезапно лишившегося всех активов вследствие международных санкций.

"Предстояло около сорока смен. Ну куда это годится? Сегодня я ехал на съёмки два часа десять минут. Мы же живём в Москве, а снимаем в Мухосранске", — пожаловался артист.

Нагиев признался, что его посещают мысли уйти из профессии, однако пока он не готов на этот шаг. Он уверен, что вскоре ему придётся переключиться на возрастные роли, играя отцов и дедов.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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