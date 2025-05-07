Нашли кольцо: умерший сын Сергея Шаргунова собирался жениться

Появились новые обстоятельства по поводу смерти сына журналиста Сергея Шаргунова.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Сегодня в Москве состоялось траурное мероприятие — прощание с младшим Шаргуновым. Проститься с молодым человеком пришло немало близких и знакомых.

44-летнему Сергею тяжело сдерживать эмоции, однако он мужественно встречает собравшихся возле храма святителя Николая, стараясь проявить выдержку перед пришедшими поддержать семью в этот трудный день.

"Батюшка говорит, что после смерти Ивана в его комнате нашли обручальное кольцо. Он хотел жениться на своей сокурснице. Батюшка знаком с этой семьей лично", — цитирует слова инсайдера "СтарХит".

19-летний Иван умер 2 мая, попав под колёса автомобиля. Полученные молодым человеком травмы оказались несовместимы с жизнью — наследник телеведущего ушёл из жизни до приезда скорой помощи.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Шаргуно́в (род. 12 мая 1980, Москва) — российский писатель, журналист, общественный деятель. Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России. Радио- и телеведущий программ «Открытая книга» на канале «Россия Культура».



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