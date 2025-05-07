Водонаева напомнила о пророчестве Жириновского о войне Индии и Пакистана

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала одно из очередных сбывшихся пророчеств Владимира Жириновского.

Фото: gov.ru by Государственная Дума, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Жириновский

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором покойный лидер ЛДПР предрекает человечеству череду масштабных бедствий.

"Архивная запись 2004 года, в которой ВВ Жириновский предрекает войну между Индией и Пакистаном", — написала Алёна под кадрами.

На видео двадцатилетней давности Жириновский говорит о неизбежности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

Он заявлял, что вооружённое противостояние закончится огромными человеческими жертвами. Война приведёт, по словам Владимира Вольфовича, к тому, что в центр Евразии хлынут многомиллионные потоки беженцев.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский (при рождении Эйдельште́йн; 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).



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