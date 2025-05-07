Я просто в ужасе: Ольгу Бузову возмутила женщина, избившая собаку в Уфе

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова шокирована происшествием в Уфе, где женщина жестоко обошлась со своим псом.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Померанский шпиц

Ольгу Бузову возмутило поведение женщины, которая выместила зло на своей собаке после того, как у неё упал стаканчик с кофе на землю.

"Уфа! Женщина пинает маленькую собачку на глазах у своего же ребёнка! Это как?! Собачка скулит, воет! У меня слёзы в глазах!!! Как так можно? Я просто в ужасе!" — написала Ольга в своём Telegram-канале.

Бузова похвалила тех, кто сделал женщине замечание, когда она стала пинать животное. Она напомнила о том, что в России действует закон о жестоком обращении с животными.

Она назвал поведение жительницы Башкортостана преступлением.

"За это предусмотрены не только штрафы, но и реальный уголовный срок от 3 до 5 лет", — отметила Ольга.

Звезда "Дома-2" отметила, что оставлять такие истории безнаказанными нельзя.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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