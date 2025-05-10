Роза Сябитова объяснила, как оценить рыночную стоимость любой женщины

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова рассказала, как правильно женщинам оценить свою рыночную стоимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина и женщина готовят еду

Роза Сябитова уверена, что у каждой женщины есть своя рыночная стоимость, которая формируется окружающими людьми. Она посоветовала обратится за помощью к коллеге или знакомому, который сможет объективно оценить вас по шкале в 10 баллов.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" отметила, что делит потенциальных невест на две группы. Первая группа, по её словам, самай многочисленная, знакомится пассивно. Их круг поиска ограничен случайными встречами в повседневной жизни, коллегами по работе, учёбе или знакомыми знакомых.

Вторая группа, по мнению телесвахи, более активная и занимает более стратегическую позицию. Они понимают, что выбор не должен ограничиваться случайными знакомствами, и стремятся расширить круг общения, чтобы увеличить шансы на более выгодное знакомство.

Она считает парадоксальным то, что у неё чаще всего просят о помощи невесты из второй группы.

"Наибольшего успеха на моем брачном рынке достигают только те, кто активно предлагает себя потенциальным "покупателям", и остаются в проигрыше, так как ждут, пока судьба пошлёт им принца", — объяснила звезда ТВ.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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