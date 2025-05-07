Алана Мамаева объяснила, почему больше не хочет замуж

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева решила больше не вступать в брак после тяжёлого развода с Павлом Мамаевым.

Фото: ВК-аккаунт Аланы Мамаевой is licensed under public doman Модель Алана Мамаева

Модель Алана Мамаева поделилась откровениями о своем непростом прошлом — тяжёлом и полном скандалов разводе с известным футболистом Павлом Мамаевым. Опыт предыдущих отношений настолько повлиял на неё, что повторение подобного сценария в будущем её совершенно не привлекает.

По словам женщины, изначально их союз выглядел идеальным: полное взаимопонимание, отсутствие размолвок и разлуки. Но впоследствии накопившиеся проблемы сделали совместное проживание невыносимым.

Сегодня Алана категорически против замужества и предпочитает наслаждаться жизнью одной вместе с двумя детьми.

"Мне не хочется совместного быта, посяганий на мою свободу. Хочу быть максимально самостоятельной. Мне нравится самой зарабатывать деньги и никого ни о чём не спрашивать", — рассказала Алана на YouTube-канале Амина Centr.

Мамаева призналась, что у неё есть поклонник, однако она сознательно отказывается от совместной жизни, так как не чувствует "химию" с этим мужчиной. Она решила держать воздыхателя во френдзоне.

Алана поведала, что после тяжёлого разрыва с мужем ей пришлось самостоятельно строить новую жизнь практически с нуля: организовывать повседневные дела, налаживать карьеру и обеспечивать будущее детям.

Уточнения

Па́вел Константи́нович Мама́ев (род. 17 сентября 1988[…], Шишкин Лес, Московская область) — российский футболист, полузащитник. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.



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