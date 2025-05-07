Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой, как утренний кофе — оттенок, который делает лицо дороже
Зачем камни на футбольном поле в Шотландии? Узнайте историческую правду
Диета не повод отказываться от сыра: сорт, который не портит талию
Не солнце решает всё: как вырастить самые сочные овощи даже в самой тёмной части сада
Ночные погромы, сорванные шторы и мокрые ботинки: что вы сделали не так
Как обновить интерьер без лишних трат: 3 дизайнерских хода
Продукты, которые спасают зрение: как лютеин помогает сохранить здоровье глаз
Где можно потратить сотни тысяч долларов за ночь
Туя теряет хвою? Причины и способы быстрого восстановления

Алана Мамаева объяснила, почему больше не хочет замуж

1:30
Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева решила больше не вступать в брак после тяжёлого развода с Павлом Мамаевым.

Модель Алана Мамаева
Фото: ВК-аккаунт Аланы Мамаевой is licensed under public doman
Модель Алана Мамаева

Модель Алана Мамаева поделилась откровениями о своем непростом прошлом — тяжёлом и полном скандалов разводе с известным футболистом Павлом Мамаевым. Опыт предыдущих отношений настолько повлиял на неё, что повторение подобного сценария в будущем её совершенно не привлекает.

По словам женщины, изначально их союз выглядел идеальным: полное взаимопонимание, отсутствие размолвок и разлуки. Но впоследствии накопившиеся проблемы сделали совместное проживание невыносимым.

Сегодня Алана категорически против замужества и предпочитает наслаждаться жизнью одной вместе с двумя детьми.

"Мне не хочется совместного быта, посяганий на мою свободу. Хочу быть максимально самостоятельной. Мне нравится самой зарабатывать деньги и никого ни о чём не спрашивать", — рассказала Алана на YouTube-канале Амина Centr.

Мамаева призналась, что у неё есть поклонник, однако она сознательно отказывается от совместной жизни, так как не чувствует "химию" с этим мужчиной. Она решила держать воздыхателя во френдзоне.

Алана поведала, что после тяжёлого разрыва с мужем ей пришлось самостоятельно строить новую жизнь практически с нуля: организовывать повседневные дела, налаживать карьеру и обеспечивать будущее детям.

Уточнения

Па́вел Константи́нович Мама́ев (род. 17 сентября 1988[…], Шишкин Лес, Московская область) — российский футболист, полузащитник. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину
Шоу-бизнес
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Алана Мамаева объяснила, почему больше не хочет замуж
Экономим на отдыхе: проверенные способы не потратить все сбережения
Вот какие цвета делают интерьер угнетающим — не повторяйте этих ошибок
Второй подбородок исчезнет: бьюти-обманка без пластики
Один поход в магазин — минус неделя диеты: ошибка, которую совершают все
Жир тает, пока спишь: напиток, который работает в тени под одеялом
Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.