Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками

Шоумен Максим Галкин* пообщался с интернет-пользователями.

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото на фоне цветущей глицинии.

"Ну, какова красота! — написал под снимком шоумен и сопроводил фото песней группы "Ленинград" "Ты как Иисус".

Подписчики принялись осыпать комплиментами супруга Аллы Пугачёвой.

Юмориста поставили в один ряд с Татьяной Лазаревой** и Владимиром Зеленским.

"Красив и внешне, и душой, и семьёй, и поступками. Гордимся Вами, дорогой Максим. Почему самые талантливые люди вышли из КВН: Галкин, Лазарева**, Зеленский", — писали фолловеры под постом шоумена.

"Я не оттуда, но компания зачётная", — написал Максим в ответ.