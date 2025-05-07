Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками

Шоумен Максим Галкин* пообщался с интернет-пользователями.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото на фоне цветущей глицинии.
"Ну, какова красота! — написал под снимком шоумен и сопроводил фото песней группы "Ленинград" "Ты как Иисус".
Подписчики принялись осыпать комплиментами супруга Аллы Пугачёвой.
Юмориста поставили в один ряд с Татьяной Лазаревой** и Владимиром Зеленским.
"Красив и внешне, и душой, и семьёй, и поступками. Гордимся Вами, дорогой Максим. Почему самые талантливые люди вышли из КВН: Галкин, Лазарева**, Зеленский", — писали фолловеры под постом шоумена.
"Я не оттуда, но компания зачётная", — написал Максим в ответ.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала».
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