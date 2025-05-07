Впереди нас лет на 100: Сарик Андреасян похвалил зарубежных звёзд

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Режиссёр Сарик Андреасян признался, что испытывает стресс, когда видит красивых людей

Фото: Телеграм-канал Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян

Сарик Андреасян восхитился звёздами Голливуда, которые продемонстрировали невероятные наряды на Met Gala 2025 — ежегодном благотворительном бале Института костюма.

"Всегда испытываю стресс когда вижу этих потрясающих одетых и красивых мужчин и женщин!" — написал кинодеятель в социальных сетях.

Режиссёр предположил, что иностранные знаменитости далёко ушли в своём развитии от российских коллег.

"Ощущение, что они впереди нас лет на сто. У нас до сих пор звезды приходят на свои премьеры в свитерах и футболках", — отметил Сарик.

Он похвалил зарубежных звёзд Голливуда за высокий уровень дисциплины.

Ранее Сарик Андреасян взялся за экранизацию "Войны и Мира".

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило».



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