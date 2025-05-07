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Орбакайте впервые отреагировала на СВО: как песня для Пугачёвой связана со скандалом

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте впервые публично прокомментировала события, связанные со специальной военной операцией, и запрет на въезд в Латвию.

Кристина Орбакайте
Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain
Кристина Орбакайте

Артистка объяснила, что трек "Алла будет петь", выпущенный в 2023 году, изначально задумывался как поддержка её матери, Аллы Пугачёвой.

"Позже произошли события, которые затронули всех — и нашу семью в том числе. Музыка стала способом сохранить связь с теми, кто верит в силу творчества, несмотря на сложности", — приводит слова Орбакайте Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Решение Латвии запретить певице въезд в страну, принятое 29 апреля, связано с позицией Службы госбезопасности. В ведомстве заявили, что артисты, "оправдывающие действия России", угрожают национальной безопасности.

Орбакайте не стала напрямую комментировать обвинения, но подчеркнула: "Искусство должно объединять, а не становиться инструментом политических разногласий".

Ранее сообщалось, что композицию "Алла будет петь" Пугачёвой предлагали записать ещё пять лет назад, но тогда проект отложили.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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