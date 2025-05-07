Игорь Наджиев поддержал Марию Шукшину в конфликте с Филиппом Киркоровым: детали скандала

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Певец Игорь Наджиев высказался о резонансном противостоянии Марии Шукшиной и Филиппа Киркорова, встав на сторону актрисы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Ранее Шукшина допустила высказывания о нетрадиционной ориентации Киркорова*, что спровоцировало ответную критику со стороны исполнителя. Наджиев назвал Марию "образцом русской красоты и духовности", осудив поведение коллеги.

"Филипп перешёл границы, позволяя себе такие слова в адрес женщины. Подобное недопустимо в публичном пространстве", — цитирует музыканта сайт aif.ru.

Артист также отметил, что конфликт длится годами, а Киркоров не раз оказывался в центре скандалов.

"Желаю ему обрести мир, ведь он явно переживает непростой период. Надеюсь, все артисты начнут нести в мир светлые идеи, а не сомнительные разборки", — добавил Наджиев.

Поводом для спора стала критика Шукшиной роли Киркорова в новогоднем проекте. Актриса иронично предположила, что Филипп мог бы сыграть и главную героиню Надю, а позже обвинила его в продвижении нетрадиционных ценностей*.

В ответ адвокаты певца заявили о готовности взыскать с Шукшиной 250 тыс. рублей за ущерб репутации.

Ранее стало известно, что Леонид Якубович снимется в хорроре от Валерии Гай Германики.

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Уточнения

И́горь Мислю́мович Наджи́ев (род. 13 ноября 1967, Астрахань) — советский и российский певец, автор песен, композитор, поэт и актёр.



Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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