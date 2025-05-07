Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один из лучших способов утилизировать замороженные ягоды без варки варенья
Секреты карамельного балаяжа: как придавать объем и блеск волосам
Орбакайте впервые отреагировала на СВО: как песня для Пугачёвой связана со скандалом
Устала от жирных волос? Эти 5 советов изменят твою укладку
Почему пенсионерам стоит сесть на велосипед уже сегодня
Когда экономия заходит слишком далеко: 7 привычек бумеров, которые дорого обходятся
Одна пересадка, и всё испорчено: самая рискованная экономия в путешествии — стоит ли оно того
Золотая рыбка превратилась в монстра: теперь экологи в панике
Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете

Игорь Наджиев поддержал Марию Шукшину в конфликте с Филиппом Киркоровым: детали скандала

1:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Игорь Наджиев высказался о резонансном противостоянии Марии Шукшиной и Филиппа Киркорова, встав на сторону актрисы.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Ранее Шукшина допустила высказывания о нетрадиционной ориентации Киркорова*, что спровоцировало ответную критику со стороны исполнителя. Наджиев назвал Марию "образцом русской красоты и духовности", осудив поведение коллеги.

"Филипп перешёл границы, позволяя себе такие слова в адрес женщины. Подобное недопустимо в публичном пространстве", — цитирует музыканта сайт aif.ru.

Артист также отметил, что конфликт длится годами, а Киркоров не раз оказывался в центре скандалов.

"Желаю ему обрести мир, ведь он явно переживает непростой период. Надеюсь, все артисты начнут нести в мир светлые идеи, а не сомнительные разборки", — добавил Наджиев.

Поводом для спора стала критика Шукшиной роли Киркорова в новогоднем проекте. Актриса иронично предположила, что Филипп мог бы сыграть и главную героиню Надю, а позже обвинила его в продвижении нетрадиционных ценностей*.

В ответ адвокаты певца заявили о готовности взыскать с Шукшиной 250 тыс. рублей за ущерб репутации.

Ранее стало известно, что Леонид Якубович снимется в хорроре от Валерии Гай Германики.

*Деятельность ЛГБТ-движения запрещена на территории РФ.

Уточнения

И́горь Мислю́мович Наджи́ев (род. 13 ноября 1967, Астрахань) — советский и российский певец, автор песен, композитор, поэт и актёр.

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом
Российский шоу-бизнес
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом Аудио 
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Экономика и бизнес
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его
Садоводство, цветоводство
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Любовь к Родине — от любви к Богу: разговор священника и имама с передовой
Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну
Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе
Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером
Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей
Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит
Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025
Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все
Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод
Столица мяса: три чикагских стейк-хауса вошли в рейтинг лучших в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.