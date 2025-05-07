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Инсульт и реанимация: звезда группы Ленинград впал в кому

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Шоу-бизнес

Бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов, известный по сотрудничеству с Сергеем Шнуровым и певицей МакSим, находится в коме. Об этом сообщили на его официальной странице во "ВКонтакте".

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

По словам родных, 29 апреля Иванова госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы с инсультом. Состояние музыканта оценивается как крайне тяжёлое.

Сестра музыканта Анна рассказала, что Дмитрий с 29 апреля находится в реанимации Боткинской больницы и его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Она попросила всех неравнодушных поддержать брата молитвами.

Дмитрий Иванов выступал с группой "Ленинград" на протяжении нескольких лет. Последний концерт в составе коллектива состоялся в январе 2025 года в Абу-Даби. В апреле он сообщил о своём уходе из группы.

Уточнения

«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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