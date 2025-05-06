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Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне

Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева продемонстрировал свои тяжёлые деревенские будни с мужем-фермером. 

Блогер Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегагом
Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегагом

Телезвезда Настя Ивлеева, которой исполнилось 34 года, недавно презентовала своё новое реалити-шоу о жизни в деревне. Она поделилась двумя видеороликами в социальных сетях, демонстрируя свою жизнь вдали от мегаполисов. 

На первом ролике Настя знакомится с подписчиками с телёнком по имени Юрий, а второй клип показывает живописные пейзажи русской деревни, среди которых засветился и её новый муж — режиссёр Филипп Бегак, племянник Никиты Михалкова. 

Это событие вновь привлекло внимание публики к личности Ивлеевой, особенно после громкого инцидента, произошедшего в конце 2023 года. Тогда телеведущую обвинили в организации так называемой "голой вечеринки" в ночном клубе Москвы, вызвавшую общественный резонанс. После этого многие знаменитые гости мероприятия публично извинились перед публикой, включая Филиппа Киркорова и Ксению Собчак. 

Самой Насте пришлось уйти на некоторое время из публичной жизни, чтобы восстановить репутацию. Вернувшись обратно, она сменила имидж: стала обладательницей тёмных волос, публикует фото из монастырей, рассказывает о своём опыте участия в выборах и увлечении литературой. 

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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