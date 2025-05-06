Вере Брежневой сделали предложение руки и сердца в Казахстане

Певица Вера Брежнева серьёзно отнеслась к предложению о замужестве.
Вере Брежневой сделали предложение руки и сердца во время её концерта в Казахстане.
После развода с Константином Меладзе сердце певицы свободно, однако она не спешит связывать себя узами брака, хотя предложения о замужестве ей поступают.
Один из зрителей выступления Брежневой в Алматы воспользовался ситуацией и позвал звезду замуж.
Певица не стала отказывать влюблённому, а подробно расспросила его о материальном положении. Брежневу интересовало наличие у жениха собственного жилья. Она также поинтересовалась, сможет ли он её обеспечивать.
Вера Брежнева объяснила ранее в Ташкенте, что ищет узбекского принца. Она напомнила о наличии у неё двух дочерей — 24-х и 15 лет.
Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).
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