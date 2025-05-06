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Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга, объявившие о помолвке на днях, поделились тёплыми кадрами отдыха в Крыму вместе с девятилетней дочерью Агаты — Мией.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга
Фото: instagram.com by личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агата Муцениеце и Пётр Дранга

Дранга опубликовал в соцсетях серию снимков, где будущий отчим нежно обнимает девочку, а Муцениеце сияет рядом.

Фото музыканта вызвали бурю позитивных комментариев: "Идеальная семья", "Мия обрела папу!", "Вы такие нежные".

Известно, что Пётр Дранга, который женится в первый раз, ответственно подошёл к роли отчима. Он старался уделять как можно больше внимания Мие, даже учил её играть в боулинг.

Для Агаты Муцениеце грядущий брак станет вторым. Первым мужем актрисы был Павел Прилучный, от которого она родила двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Бывшие супруги продолжают судебные разбирательства по поводу алиментов и местожительства старшего ребёнка.

Ранее певица Виктория Дайнеко призналась, что не любит посещать светские рауты без супруга.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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