Певица Виктория Дайнеко призналась, что без мужа не любит ходить на мероприятия

Певица Виктория Дайнеко и её новый супруг, геолог Беркели Овезов, раскрыли секрет своего комфорта на светских раутах.
Пара призналась, что публичные выходы вдохновляют их только тогда, когда они рядом друг с другом.
"Я хожу на мероприятия исключительно с Викторией. Без неё даже не представляю", — подчеркнул Овезов, с которым Дайнеко связала себя узами брака всего неделю назад.
Сама певица в разговоре с mk.ru поддержала мужа: "Когда Беркели со мной — я чувствую себя защищённой и счастливой. В одиночестве такие вечера превращаются в рутину".
Этот дуэтный подход стал их семейным правилом: с момента свадьбы пара уже успела посетить несколько премий и презентаций, демонстрируя единство не только в личной жизни, но и в публичной сфере.
Ранее стало известно, есть ли будущее у отношений Нюши и Олега Майами на шоу "Сокровище императора".
Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.