Певица Виктория Дайнеко призналась, что без мужа не любит ходить на мероприятия

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Певица Виктория Дайнеко и её новый супруг, геолог Беркели Овезов, раскрыли секрет своего комфорта на светских раутах.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Дайнеко

Пара призналась, что публичные выходы вдохновляют их только тогда, когда они рядом друг с другом.

"Я хожу на мероприятия исключительно с Викторией. Без неё даже не представляю", — подчеркнул Овезов, с которым Дайнеко связала себя узами брака всего неделю назад.

Сама певица в разговоре с mk.ru поддержала мужа: "Когда Беркели со мной — я чувствую себя защищённой и счастливой. В одиночестве такие вечера превращаются в рутину".

Этот дуэтный подход стал их семейным правилом: с момента свадьбы пара уже успела посетить несколько премий и презентаций, демонстрируя единство не только в личной жизни, но и в публичной сфере.

Ранее стало известно, есть ли будущее у отношений Нюши и Олега Майами на шоу "Сокровище императора".

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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