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Роману Нюши и Олега Майами на шоу Сокровище императора предрекли крах: напоминает игру

1:42
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша и артист Олег Майами, чей флирт на проекте "Сокровище императора" стал главным сюжетом нового сезона, вряд ли смогут построить долгие отношения.

Олег Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Майами

Психолог Марианна Абравитова отметила, что союз двух звёзд обречён на нестабильность из-за профессиональной конкуренции и противоположных жизненных ценностей.

"Нюша, недавно пережившая развод, ищет стабильности и семьи, тогда как Майами — известный ловелас, для которого романы — часть имиджа. Их динамика напоминает игру: он стремится очаровать, она — анализирует мотивы. Но даже если чувства искренние, шоу-бизнес диктует свои правила", — пояснила эксперт для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Абравитова напомнила, что в первом сезоне ни одна пара не пережила финальных титров, а роман Бузовой и Манукяна оказался пиар-ходом.

Психолог выделила ключевую проблему: оба участника — артисты, выступающие "на одной площадке". Она пояснила, что для стабильности требуются разные роли, а в этом случае оба борются за внимание публики, что создаёт напряжение.

Эксперт также затронула тему пиара и указала на то, что участники не могут игнорировать медийную выгоду. Для Майами флирт — способ усилить популярность, для Нюши — шанс вернуться в топ обсуждений после развода.

Прогноз Абравитовой однозначен: пара распадётся сразу после финала, так как "полигамность Олега и потребность Нюши в "гнезде" несовместимы.

Ранее стало известно о пропаже бывшего мужа Кати Лель.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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