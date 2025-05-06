Роману Нюши и Олега Майами на шоу Сокровище императора предрекли крах: напоминает игру

Певица Нюша и артист Олег Майами, чей флирт на проекте "Сокровище императора" стал главным сюжетом нового сезона, вряд ли смогут построить долгие отношения.
Психолог Марианна Абравитова отметила, что союз двух звёзд обречён на нестабильность из-за профессиональной конкуренции и противоположных жизненных ценностей.
"Нюша, недавно пережившая развод, ищет стабильности и семьи, тогда как Майами — известный ловелас, для которого романы — часть имиджа. Их динамика напоминает игру: он стремится очаровать, она — анализирует мотивы. Но даже если чувства искренние, шоу-бизнес диктует свои правила", — пояснила эксперт для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".
Абравитова напомнила, что в первом сезоне ни одна пара не пережила финальных титров, а роман Бузовой и Манукяна оказался пиар-ходом.
Психолог выделила ключевую проблему: оба участника — артисты, выступающие "на одной площадке". Она пояснила, что для стабильности требуются разные роли, а в этом случае оба борются за внимание публики, что создаёт напряжение.
Эксперт также затронула тему пиара и указала на то, что участники не могут игнорировать медийную выгоду. Для Майами флирт — способ усилить популярность, для Нюши — шанс вернуться в топ обсуждений после развода.
Прогноз Абравитовой однозначен: пара распадётся сразу после финала, так как "полигамность Олега и потребность Нюши в "гнезде" несовместимы.
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Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.
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