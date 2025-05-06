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Певица Катя Лель рассказала подробности исчезновения бывшего мужа

0:59
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель подтвердила информацию о пропажу своего экс-супруга.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

Катя Лель рассказала, что её бывший муж Игорь действительно пропал без вести. Мужчину объявили в розыск во Франции.

Со звездой связались приятели Игоря и рассказали певице о тревожной ситуации.

"Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по Ницце. Он поехал во Францию по делу, на встречу к знакомому", — цитирует слова заслуженной артистки РФ "СтарХит".

Певица объяснила, что не видела своего экс-супруга уже два года после того, как был расторгнут их брак.

Мужчину, по словам Лель, ищут водолазы, так как по одной из версий Игорь утонул.

"С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем", — рассказала звезда.

Ранее певица Катя Лель призналась, что чуть не умерла во время путешествия по Бали.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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