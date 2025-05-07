Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей после шокирующих заявлений и фото ковра с Богоматерью

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев поплатился за свои провокационные высказывания. За него взялось движение "Сорок сороков".

Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев

Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей. Православным активистам не понравился ковёр Артемия Лебедева, которым он похвастался в Сети. На ковре изображена Богоматерь в клубах дыма.

Главного дизайнера соцсети "ВКонтакте" признали виновным по статье о нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 5.26 КоАП).

Представители центра "Сорок сороков" увидели в предмете интерьера Артемия осквернением святынь. Добавило скандальности ситуации заявления Лебедева об интимной близости с самим собой.

Экспертиза вынесла решение о виновности Лебедева.

Лебедев рассказал, что приобрёл ковёр у современного художника. Он увидел на изображении "женщину в средневековых одеждах в клубах ладана".

Ранее Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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