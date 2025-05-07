Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей после шокирующих заявлений и фото ковра с Богоматерью

Дизайнер Артемий Лебедев поплатился за свои провокационные высказывания. За него взялось движение "Сорок сороков".
Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей. Православным активистам не понравился ковёр Артемия Лебедева, которым он похвастался в Сети. На ковре изображена Богоматерь в клубах дыма.
Главного дизайнера соцсети "ВКонтакте" признали виновным по статье о нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 5.26 КоАП).
Представители центра "Сорок сороков" увидели в предмете интерьера Артемия осквернением святынь. Добавило скандальности ситуации заявления Лебедева об интимной близости с самим собой.
Экспертиза вынесла решение о виновности Лебедева.
Лебедев рассказал, что приобрёл ковёр у современного художника. Он увидел на изображении "женщину в средневековых одеждах в клубах ладана".
Ранее Артемий Лебедев оценил гениальное изобретение таксистов Москвы.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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