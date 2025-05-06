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Трагедия в Ницце: бывший муж Кати Лель исчез при загадочных обстоятельствах

1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супруг певицы Кати Лель, Игорь Кузнецов, пропал без вести во Франции около месяца назад.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

По данным источника mk. ru, близкого к семье артистки, мужчина находился в Ницце, где в середине апреля произошёл трагический инцидент — предположительно, он утонул. Несмотря на поиски с привлечением водолазов, тело Кузнецова до сих пор не обнаружено.

После развода с Лель в 2024 году, завершившего 15-летний брак, Игорь полностью дистанцировался от публичности. Информация о его исчезновении стала шоком для близких.

Сестра и директор певицы Ирина подтвердила: "Игорь пропал. Первоначально думали, что он утонул, но поиски в море не дали результатов. Продолжаем надеяться на лучшее".

Катя Лель, мать их единственной дочери, осведомлена о ситуации. Подробности её реакции неизвестны — певица традиционно избегает комментариев о личной жизни. Поклонники отмечают, что даже после расставания Кузнецов оставался для неё значимой фигурой, о чём она косвенно упоминала в интервью.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева захотела найти мужа в Узбекистане.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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