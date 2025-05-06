После подозрений в третьей беременности: Регина Тодоренко рассказала о тяжёлых съёмках

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, несмотря на отсутствие официальных заявлений, оказалась в центре слухов о третьей беременности. Инсайдеры и коллеги, включая певицу Валерию, косвенно подтверждают информацию.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Поклонники заметили, что после новостей семья Тодоренко — муж Влад Топалов и двое сыновей — неожиданно переехала из России на роскошную виллу с бассейном, окружённую пальмами.

Сама Регина объяснила отъезд жёстким рабочим графиком. В своём блоге она рассказала о съёмках в новом проекте, которые занимают до 16 часов в сутки.

"Сплю по 4-5 часов, на прогулки нет времени. Но йога с мужем и силовые тренировки помогают держаться", — отметила она.

Несмотря на усталость, Тодоренко поделилась и вдохновляющим примером: прокомментировала появление Рианны на Met Gala, где певица объявила о третьей беременности. "Никаких пресс-релизов — только уверенность и свет. Вот как надо!" — восхитилась ведущая.

Ранее стало известно, что сериал "Ландыши: Такая нежная любовь" получил продолжение.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.



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