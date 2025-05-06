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Экс-супруга Паши Техника начала зарабатывать в соцсетях после смерти рэпера: сколько стоит реклама в её блоге

2:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ева Карицкая, экс-супруга покойного рэпера Паши Техника, превратила личную драму в прибыльный бизнес. Всего за два месяца её Telegram-канал, созданный весной 2025 года для освещения последних дней жизни артиста и деталей похорон, набрал 650 тысяч подписчиков.

Паша Техник
Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

Стремительный рост аудитории привлёк рекламодателей: сейчас размещение поста в её блоге обходится компаниям в 350-450 тысяч рублей в зависимости от условий.

По данным Super.ru, Карицкая установила жёсткий прайс. Пост в Telegram без "конкуренции" других публикаций в течение суток стоит 350 тысяч рублей, а закрепление на двое суток — уже 450 тысяч.

В другой соцсети (предположительно, Instagram*) расценки ещё выше: 400 тысяч за публикацию в ленте и 200 тысяч — за серию сторис. Даже недельное размещение рекламы оценивается в 350 тысяч.

Интерес к каналу Евы связан с эксклюзивным контентом о жизни и смерти Техника. Подписчики следят за личными фото, видео с похорон и неизвестными ранее деталями болезни рэпера. Однако монетизация трагедии вызвала неоднозначную реакцию. Одни пользователи поддерживают Карицкую, называя её "сильной женщиной", другие обвиняют в спекуляции: "Это цинично — зарабатывать на горе".

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость в digital-среде. После смерти популярных личностей их близкие часто используют хайп для продвижения личных блогов. Однако Ева выделяется на фоне других: её расценки сопоставимы с тарифами топ-блогеров, годами строящих аудиторию.

Ранее стало известно, о чём сказала на ушко дочери Кейт Миддлтон во время парада.

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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