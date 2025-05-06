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Кейт шепнула Шарлотте о папе: эксперты по речи выяснили, о чём говорила принцесса на параде

1:22
Шоу-бизнес » Зарубежный

Первое крупное публичное мероприятие Кейт Миддлтон после объявления о ремиссии онкологического заболевания стало главным событием празднования 80-летия Дня Победы в Великобритании.

Кейт Миддлтон
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кейт Миддлтон

Вся королевская семья — принц Уильям, их дети Джордж, Шарлотта и Луи, а также король Карл III с супругой Камиллой — собрались у Букингемского дворца, чтобы наблюдать за парадом и авиашоу.

Особое внимание привлёк трогательный момент между принцессой Уэльской и её дочерью. Эксперты по чтению по губам расшифровали, что Кейт, наблюдая за Уильямом в парадной форме Королевских ВВС, шепнула Шарлотте: "Разве папа не выглядит сегодня великолепно?". Этот милый комментарий мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав умиление поклонников.

Принц Уильям, активно вовлечённый в церемонию, не только присутствовал на параде, но и делился деталями с младшим сыном.

"Скоро начнётся, будь внимателен", — сказал он Луи, указывая на небо.

А 11-летний Джордж впервые принял участие в официальном чаепитии с ветеранами Второй мировой, демонстрируя растущую ответственность в выполнении королевских обязанностей.

Ранее стало известно, почему Наоми Кэмпбелл пропустила Met Gala.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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