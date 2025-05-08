Полезно соскучиться друг по другу: Ксения Бородина раскрыла плюсы и минусы гостевого брака

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Ксения Бородина вовсю готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Влюблённые должны пожениться уже совсем скоро, их отношения полны любви и взаимопонимания, однако это не помешало Бородиной высказаться о гостевом браке и отметить его положительные стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Retradazia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленинский проспект

Бородина не рассматривает такой вариант для себя, однако она уверена, что в некоторых случаях такой вид брака может принести пользу супругам и укрепить их отношения.

"Например Хелена Бонем Картер и Тим Бёртон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — всё-таки общий быт объединяет", — поделилась мыслями Бородина в личном блоге.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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