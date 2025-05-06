Лев Лещенко — о гонорарах ко Дню Победы: не всем артистам по карману патриотизм бесплатно

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вступил в дискуссию о предложении депутата Госдумы Нины Останиной отменить гонорары для звёзд на концертах ко Дню Победы.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лев Лещенко

Певец, выступающий на государственных праздниках безвозмездно уже полвека, заявил, что не поддерживает идею полного отказа от оплаты.

"Я могу себе это позволить, но многим коллегам такие выступления — единственный доход", — цитирует артиста издание "Абзац".

Лещенко подчеркнул, что за 50 лет ни разу не брал деньги за участие в мероприятиях 9 Мая, однако понимает артистов, для которых гонорары жизненно важны: "У всех семьи, кредиты, обязательства. Нельзя требовать жертвовать всем — патриотизм не должен становиться привилегией обеспеченных".

Его позиция стала ответом на заявление Останиной, назвавшей оплату выступлений в День Победы "покупной благодарностью" ветеранам. Депутат настаивает: артисты должны петь "от души", а не ради миллионов.

Против инициативы Останиной выступили также Юрий Лоза и Сергей Мазаев. В поддержку же слов депутата высказалась певица Вика Цыганова, раскритиковавшая коллег за отказ выступать бесплатно в День Победы.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).



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