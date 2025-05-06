Лев Лещенко — о гонорарах ко Дню Победы: не всем артистам по карману патриотизм бесплатно 

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вступил в дискуссию о предложении депутата Госдумы Нины Останиной отменить гонорары для звёзд на концертах ко Дню Победы.
Певец, выступающий на государственных праздниках безвозмездно уже полвека, заявил, что не поддерживает идею полного отказа от оплаты.
"Я могу себе это позволить, но многим коллегам такие выступления — единственный доход", — цитирует артиста издание "Абзац".
Лещенко подчеркнул, что за 50 лет ни разу не брал деньги за участие в мероприятиях 9 Мая, однако понимает артистов, для которых гонорары жизненно важны: "У всех семьи, кредиты, обязательства. Нельзя требовать жертвовать всем — патриотизм не должен становиться привилегией обеспеченных".
Его позиция стала ответом на заявление Останиной, назвавшей оплату выступлений в День Победы "покупной благодарностью" ветеранам. Депутат настаивает: артисты должны петь "от души", а не ради миллионов.
Против инициативы Останиной выступили также Юрий Лоза и Сергей Мазаев. В поддержку же слов депутата высказалась певица Вика Цыганова, раскритиковавшая коллег за отказ выступать бесплатно в День Победы.
Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).
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