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Пётр Дранга сделал предложение Агате Муцениеце: реакция бывшего возлюбленного актрисы

1:31
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце объявила о помолвке с виртуозом-аккордеонистом Петром Дрангой, получив неожиданную поддержку от бывшего возлюбленного — телеведущего Ивана Чуйкова.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

В эксклюзивном интервью VOICE Чуйков признался, что узнал о предложении руки и сердца из соцсетей, но искренне рад за экс-партнёршу: "Они дополняют друг друга. Главное, что оба счастливы".

Напомним, роман Агаты и Ивана, длившийся несколько месяцев в 2024 году, был публичным: пара делилась совместными фотосессиями, появлялась на светских мероприятиях и даже целовалась на сцене музыкальной премии.

Несмотря на расставание, им удалось сохранить тёплые отношения.

"Мы остались близкими друзьями — это требует уважения и умения договориться со своим эго", — пояснил Иван.

Предложение Дранги стало сюрпризом не только для поклонников, но и для самой Муцениеце. Музыкант сделал шаг во время отдыха на курорте, куда отправился с Агатой и её 9-летней дочерью Мией.

Актриса, для которой это будет второй брак, пока не раскрыла дату свадьбы, но уже называет Петра "родным человеком".

Чуйков, комментируя помолвку, подчеркнул: "С Агатой мы расстались на хорошей ноте. Она заслуживает любви, а Пётр — достойный выбор".

Ранее Юлия Меньшова поздравила мужа с юбилеем и опубликовала архивные фото.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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