Поэт Александр Шаганов раскрыл тайну: песня Тучи Иванушек International изначально была предназначена для другого певца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Песня "Тучи" является одним из главных хитов группы "Иванушки International", однако изначально она была написана для Юрия Шатунова. Об этом поэт Алекандр Шаганов рассказал об этом в беседе с kp.ru.

Фото: flickr.com by Tobias Scheck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тучи над деревом

Шатунов должен был стать исполнителем песни "Тучи" с тем же текстом, который пели "Иванушки", однако мелодия была другая.

"Там был такой незамысловатый, естественно, другой мотив. Это такой мотив, который называется городской фольклор. И Шатунов в своём режиме исполнил. И мы записали демо в студию. То есть исполнение "Туч" потеряно. Я ищу, но запись утеряна", — заявил поэт.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор.



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