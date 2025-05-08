Поэт Александр Шаганов раскрыл тайну: песня Тучи Иванушек International изначально была предназначена для другого певца

Песня "Тучи" является одним из главных хитов группы "Иванушки International", однако изначально она была написана для Юрия Шатунова. Об этом поэт Алекандр Шаганов рассказал об этом в беседе с kp.ru.
Шатунов должен был стать исполнителем песни "Тучи" с тем же текстом, который пели "Иванушки", однако мелодия была другая.
"Там был такой незамысловатый, естественно, другой мотив. Это такой мотив, который называется городской фольклор. И Шатунов в своём режиме исполнил. И мы записали демо в студию. То есть исполнение "Туч" потеряно. Я ищу, но запись утеряна", — заявил поэт.
Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор.
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