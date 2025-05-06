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Главный парень: Юлия Меньшова опубликовала архивные фото с мужем по особому поводу

1:45
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова трогательно поздравила супруга, заслуженного артиста России Игоря Гордина, с 60-летием, опубликовав в соцсетях архивные семейные фото.

Юлия Меньшова, Игорь Гордин
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Меньшовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Меньшова, Игорь Гордин

На кадрах — моменты из почти трёх десятилетий совместной жизни: путешествия, прогулки с детьми Андреем (27 лет) и Таисией (21 год), велосипедные заезды.

"Сегодня нашему "главному парню" — 60! И мы все "работаем" семьёй юбиляра", — подписала Меньшова пост, намекнув на особые планы празднования.

Пара, чья история началась в 1996 году за кулисами МТЮЗа, прошла через серьёзные испытания. После свадьбы в 1997-м казалось, что союз дочери Владимира Меньшова и Веры Алентовой с актёром станет эталоном гармонии. Однако в середине 2000-х супруги приняли решение жить отдельно, сохранив дружеские отношения ради детей.

"Развод не оформляли — лень было возиться с бумагами", — с юмором вспоминала телеведущая, признаваясь, что даже в разлуке они оставались партнёрами в воспитании и даже отдыхали вместе.

Перелом наступил в 2009-м: осознав, что не могут без друг друга, Меньшова и Гордин начали всё заново. "Научились искать компромиссы", — отмечает Юлия. Испытанием на прочность стала потеря отца актрисы, Владимира Меньшова, ушедшего из жизни в 2021-м. Гордин, по словам супруги, стал её главной опорой в тот период.

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Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр. 

И́горь Генна́дьевич Го́рдин (род. 6 мая 1965, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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