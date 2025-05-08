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Маргарита Симоньян делится надеждой: как коллективные молитвы могут спасти её мужа

0:49
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян проживает тяжёлый период: её муж Тигран Кеосаян уже долгое время находится в коме. В своём Telegram-канале журналистка поблагодарила всех, кто вместе с ней переживает и молится за Тиграна.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, молитвы действительно могут сотворить чудо, когда они исходят сразу от многих. В таком случае обращение к Богу становится гораздо более сильным, чем когда молится один или два человека.

"Просто хочу сказать спасибо всем, кто молится. Спасибо всем, кто переживает за нас. Я знаю, что таких людей очень много. И я верю в силу такой большой коллективной молитвы, и поэтому мне не хочется, чтобы люди забывали про Тиграна", — заявила Маргарита Симоньян.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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