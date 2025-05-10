Юрий Лоза рассказал, как просчитался с выбором породы кота

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза предостерёг подписчиков от желания завести кота популярной породы.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морда серого кота

Юрий Лоза посоветовал не читать в обзорах на породы кошек раздел "характер", так как можно сильно обмануться. Так произошло и с самим певцом, который взял себе кота шотландской породы.

Лоза отметил, что с дрессировкой кота дело задалось, так как животное оказалось очень свободолюбивым. Кот певца также грешит тем, что будит его рано, громыхая предметами.

Пожаловался артист на то, что кот лезет во все пакеты и ловит всё, что упало со стола.

Печально закончилась история и с выгулом кота.

"Вынес его на балкон подышать воздухом и потом несколько дней мазал своё пузо зелёнкой, а парадно-выходная футболка пошла на тряпки!" — пожаловался Юрий Эдуардович в социальных сетях.

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"Не слушайте байки о характере той или иной породы — все коты разные, и тут уж как повезёт", — объяснил певец.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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