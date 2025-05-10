Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Накачай ноги как у Халка: это упражнение для сильных подколенных сухожилий
Однолетники или многолетники? Как выбрать идеальные цветы для вашего климата и целей сада
Кошка точит когти при встрече? Это не игнор, а признание в любви
Дураки и дороги — классика жанра: как распознать опасного водителя до первого манёвра
5 практических советов, как убрать неприятный запах с дивана
Что едят те, кто в 70 не жалуется на память и кости: названы 5 продуктов
Семь фунтов прошлого: туристы вскрыли тайник с историей, и их мир перевернулся
Восстановление моторов в гараже: как это делали отцы и деды
Японский секрет: как кора пальмы вдохновила основателя токийской студии на невероятные трансформации

Юрий Лоза рассказал, как просчитался с выбором породы кота

1:08
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза предостерёг подписчиков от желания завести кота популярной породы.

Морда серого кота
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морда серого кота

Юрий Лоза посоветовал не читать в обзорах на породы кошек раздел "характер", так как можно сильно обмануться. Так произошло и с самим певцом, который взял себе кота шотландской породы.

Лоза отметил, что с дрессировкой кота дело задалось, так как животное оказалось очень свободолюбивым. Кот певца также грешит тем, что будит его рано, громыхая предметами.

Пожаловался артист на то, что кот лезет во все пакеты и ловит всё, что упало со стола.

Печально закончилась история и с выгулом кота.

"Вынес его на балкон подышать воздухом и потом несколько дней мазал своё пузо зелёнкой, а парадно-выходная футболка пошла на тряпки!" — пожаловался Юрий Эдуардович в социальных сетях.

Автор и исполнитель хита "Плот" призвал не верить в описание особенностей пород животных

"Не слушайте байки о характере той или иной породы — все коты разные, и тут уж как повезёт", — объяснил певец.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Красота и стиль
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит Аудио 
Классические автоматы исчезают с конвейеров — причина удивит даже опытных водителей
Авто
Классические автоматы исчезают с конвейеров — причина удивит даже опытных водителей Аудио 
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Авто
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Последние материалы
Восстановление моторов в гараже: как это делали отцы и деды
Японский секрет: как кора пальмы вдохновила основателя токийской студии на невероятные трансформации
Секреты выявления авторства: как отличить текст ИИ от человеческого
Секреты кухни фастфуда: 6 блюд, которые бывшие сотрудники советуют избегать
Юрий Лоза рассказал, как просчитался с выбором породы кота
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Вред японских жуков: как они портят растения и угрожают вашему урожаю
Неизвестный враг или спасение? Греция вводит шесть установок для обработки отходов
Мало кто знает, но именно поэтому кастрюли и сковородки чернеют после использования
Старая свеча — как дырка в баке: вот почему важно не тянуть с заменой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.