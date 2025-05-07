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Интересные факты биографии: как Стивен Сигал связан с Японией

Шоу-бизнес

Многие не знают интересные факты из биографии известного актера Стивена Сигала. Он тесно связан с Японией.

Актёр Стивен Сигал
Фото: ВК-аккаунт Стивена Сигала is licensed under public doman
Актёр Стивен Сигал

В возрасте 22 лет Сигал получает первый дан по айкидо, после чего женится на японке Мияко Фуджитани, дочери мастера боевых искусств, которая к тому времени уже имела второй дан.

Сегал становится первым иностранцем, получившим право открыть додзё (тренировочный зал) в Японии, после чего отправляется развивать айкидо в США.

В 1987 году Стивен разводится и решает создать вторую семью с американкой Келли Леброк. От брака с Мияко у них рождаются сын Кентаро, который сейчас является голливудским актёром и мастером боевых искусств, и дочь.

Ранее сообщалось, что актёр Стивен Сигал, выступающий в амплуа экшн-героя, празднует день рождения.

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан). Философия Сигала в преподавании айкидо простая: «Это должно быть эффективно на улице».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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