Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный враг или спасение? Греция вводит шесть установок для обработки отходов
Мало кто знает, но именно поэтому кастрюли и сковородки чернеют после использования
Старая свеча — как дырка в баке: вот почему важно не тянуть с заменой
Магнитные тайны: как магнетары вызывают создание драгоценных металлов в космосе
Не забудьте держать наличные при себе — туристов в странах ЕС предупредили
Йогуртовый торт: секрет элементарного рецепта раскрыт – ваши дети будут в восторге
Фанаты, трепещите: любимый футбольный клуб нового Папы Римского раскрыт
Эта уборка может стоить здоровья: 5 привычек, которые давно пора забыть
Весна против тебя? Эти домашние средства помогут пережить аллергию на пыльцу

Мария Погребняк высказалась о непомерной нагрузке школьников

0:52
Шоу-бизнес

Многодетная мать Мария Погребняк отреагировала на новость о перегруженности современных школьников.

Блогер Мария Погребняк с сыновьями
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк вспомнила о своём беззаботном детстве, когда у детей было больше свободного времени для игр.

"У нас было меньше школьных предметов, домашних заданий, но мы больше времени общались со сверстниками, успевали гулять, ходить друг к другу в гости?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Мать троих сыновей от футболиста Павла Погребняка и маленького ребёнка от нового брака признала, что сейчас у школьников совсем другая нагрузка.

Она не исключила, что нагрузки помогают детям стать умнее и образованнее.

Погребняк отметила, что исследования должны приводить к тому, чтобы предпринимались какие-либо шаги к положительным изменениям в сфере образования.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Последние материалы
Старая свеча — как дырка в баке: вот почему важно не тянуть с заменой
Магнитные тайны: как магнетары вызывают создание драгоценных металлов в космосе
Не забудьте держать наличные при себе — туристов в странах ЕС предупредили
Йогуртовый торт: секрет элементарного рецепта раскрыт – ваши дети будут в восторге
Фанаты, трепещите: любимый футбольный клуб нового Папы Римского раскрыт
Эта уборка может стоить здоровья: 5 привычек, которые давно пора забыть
Мария Погребняк высказалась о непомерной нагрузке школьников
Весна против тебя? Эти домашние средства помогут пережить аллергию на пыльцу
Могут ударить когтями: породы кошек, с которыми тяжело ужиться
Вечная красота: растения, которые радуют десятилетиями без пересадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.