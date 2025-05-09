Многодетная мать Мария Погребняк отреагировала на новость о перегруженности современных школьников.
Мария Погребняк вспомнила о своём беззаботном детстве, когда у детей было больше свободного времени для игр.
"У нас было меньше школьных предметов, домашних заданий, но мы больше времени общались со сверстниками, успевали гулять, ходить друг к другу в гости?" — написала Мария в своём Telegram-канале.
Мать троих сыновей от футболиста Павла Погребняка и маленького ребёнка от нового брака признала, что сейчас у школьников совсем другая нагрузка.
Она не исключила, что нагрузки помогают детям стать умнее и образованнее.
Погребняк отметила, что исследования должны приводить к тому, чтобы предпринимались какие-либо шаги к положительным изменениям в сфере образования.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.