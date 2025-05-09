Мария Погребняк высказалась о непомерной нагрузке школьников

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Многодетная мать Мария Погребняк отреагировала на новость о перегруженности современных школьников.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк вспомнила о своём беззаботном детстве, когда у детей было больше свободного времени для игр.

"У нас было меньше школьных предметов, домашних заданий, но мы больше времени общались со сверстниками, успевали гулять, ходить друг к другу в гости?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Мать троих сыновей от футболиста Павла Погребняка и маленького ребёнка от нового брака признала, что сейчас у школьников совсем другая нагрузка.

Она не исключила, что нагрузки помогают детям стать умнее и образованнее.

Погребняк отметила, что исследования должны приводить к тому, чтобы предпринимались какие-либо шаги к положительным изменениям в сфере образования.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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