Внук Пугачёвой Никита Пресняков признался в борьбе с СДВГ: для меня это иероглифы

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Старший внук Аллы Пугачёвой, 32-летний Никита Пресняков, проживающий в США с супругой Алёной Красновой, неожиданно раскрыл детали личной борьбы с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Музыкант, известный сдержанностью в общении с поклонниками, в новом видео обратился к подписчикам за помощью в настройке бизнес-страницы в соцсетях, признавшись: "С моим лёгким СДВГ это превращается в треш".

Пресняков пояснил, что расстройство, чаще диагностируемое в детстве, осложняет ему рутинные задачи — от управления домашними делами до организации рабочих процессов.

"Люди списывают такое на лень, но тут нужна терапия, а не упрёки", — подчеркнул артист.

Его откровение стало редким случаем, когда звезда, избегающая публичности, заговорила о здоровье.

Сейчас Никита совмещает музыкальную карьеру с попытками наладить бизнес. После работы режиссёром клипов он создал группу, исполняющую каверы на хиты 90-х, однако доходы едва покрывают базовые потребности.

Ранее Marvel объяснила путаницу с названием фильма "Громовержцы"*.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



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