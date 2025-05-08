Ошибки молодости не приговор: советы Анны Семенович, которые помогут отпустить прошлое

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович любит общаться с поклонниками в личном блоге и охотно отвечает на их вопросы. Нередко певицу просят дать какой-либо житейский совет. На этот раз Семенович спросили, как перестать переживать из-за ошибок молодости.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

Семенович вспомнила выражение "Если бы молодость знала, если бы старость могла" и заявила, что ошибки — это не самое страшное, потому что все мы люди, а значит, не можем не ошибаться. Анна уверена, что ни одна ошибка не должна быть помехой для того, чтобы жить дальше и радоваться жизни. По словам знаменитости, гораздо лучше не мучиться из-за ошибок, а извлекать из них необходимые уроки.

"Нужно постараться себя простить, сделать выводы и больше эти ошибки не совершать. Жизнь такова, что человек всегда где-то косячит. Мы же не ангелы. Простите себя и кайфуйте дальше от жизни. Не портите себе прошлым будущее. Просто станьте добрее, больше так не поступайте, если вы что-то плохое делали. Сходите в храм, исповедуйтесь и начинайте жить с чистого листа", — посоветовала Семенович.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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