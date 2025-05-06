Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы

Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина готовят совместный проект к юбилею Победы в Великой Отечественной войны.
Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, и Екатерина Мизулина организуют накануне Дня Победы совместный стрим в компьютерной игре Minecraft.
Там влюблённые будут выступать в роли комментаторов. Они будут онлайн вести праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы.
На концерте исполнят песни виртуальные аватары Булата Окуджавы, Муслима Магомаева, Анны Герман и многих других звёзд ушедшей эпохи.
Ранее сообщалось, что Шаман и Мизулина отметили Пасху в компании Владимира Путина и Сергея Собянина.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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